Die ukrainischen Streitkräfte haben die russischen Behauptungen über einen Vormarsch in der Region Donezk zurückgewiesen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Gegner versucht, in kleinen Gruppen von maximal drei bis vier Personen vorzudringen und zu infiltrieren, jedoch führen unsere Infanteriegruppen Such- und Angriffsaktionen durch.

Die Verteidigungskräfte behalten die Kontrolle über Nikiforowka, Nelipowka, Nowy Schachow und Zatischko in der Region Donezk und verhindern, dass sich russische Einheiten in diesen Ortschaften festsetzen. Dies teilte der Vertreter der Truppengruppe Ost, Major Grigorij Schapowal, in einem Kommentar gegenüber Ukrinform mit.

„Trotz der lautstarken Erklärungen des Gegners befinden sich diese Ortschaften unter der Kontrolle der Verteidigungskräfte in der Region Donezk“, betonte er.

Die Einheiten halten weiterhin bestimmte Linien und kontrollieren die wichtigsten Zugänge zu den Ortschaften, sodass sich der Feind nicht festsetzen kann.

„Unsere Verteidigungskräfte agieren koordiniert, fügen dem Feind Verluste an Menschenleben und Technik zu und verhindern so die Umsetzung seiner Absichten“, fügte Shapoval hinzu.

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass russische Einheiten versuchen, in kleinen Gruppen zu agieren.

„Der Feind versucht, dort in kleinen Gruppen vorzustoßen, zu infiltrieren, maximal drei bis vier Personen, aber unsere Infanteriegruppen sowie die unbemannten Systeme unserer Verteidigungskräfte führen Such- und Angriffsaktionen durch“, erklärte der Vertreter.

Wir erinnern daran, dass an der Front in den letzten 24 Stunden 237 Kampfhandlungen der Verteidigungskräfte der Ukraine mit den russischen Invasoren registriert wurden.