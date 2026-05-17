Ukrenerho hat die Stromabschaltungen für Montag festgelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Das Unternehmen fordert die Verbraucher auf, energieintensive Prozesse auf die Tageszeit von 10:00 bis 16:00 Uhr zu verlegen.

In der Ukraine sind für Montag, den 18. Mai, keine Strombeschränkungen geplant. Dies teilte die Pressestelle von Ukrenerho mit.

„Morgen, am Montag, sind keine Maßnahmen zur Einschränkung des Stromverbrauchs geplant“, heißt es in der Mitteilung.

Das Unternehmen fordert die Verbraucher auf, energieintensive Prozesse auf die Tageszeit – von 10:00 bis 16:00 Uhr – zu verlegen. Zur Erinnerung: Russland hat seine Angriffe auf die ukrainische Energiewirtschaft verstärkt. Am 15. Mai kam es in sechs Regionen der Ukraine aufgrund neuer Angriffe russischer Truppen zu Stromausfällen.