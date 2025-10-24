Ukrenerho hat den Umfang der Stromausfälle am Samstag genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Grund für die Einschränkungen sind die Folgen der massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

In einigen Regionen der Ukraine wird es am Samstag zu Stromausfällen kommen. Dies gab Ukrenerho am 24. Oktober bekannt.

Für die Bevölkerung wird das Licht von 07:00 bis 23:00 Uhr abgeschaltet – von 1 bis 2 Warteschlangen. Und für Unternehmen und Industrie gelten die Einschränkungen von 08:00 bis 23:00 Uhr.

„Der Grund für die Einführung der Einschränkungen – die Folgen der massiven russischen Raketendrohnenangriffe auf Energieanlagen“, erinnerte in Ukrenerho und warnte, dass sich der Anwendungsbereich der Einschränkungen ändern kann.