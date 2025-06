"Ukrposhta verspricht, Pakete in die USA fast so schnell zu liefern wie in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

„Ukrposhta hat eine vertrauliche Vereinbarung mit dem US Postal Service über die Zustellung von Paketen unterzeichnet. Der Zeitrahmen wird sich verkürzen und näher an den Standardzeitrahmen in der Ukraine heranreichen.

Dies erklärte der CEO von Ukrposhta, Ihor Smelyansky, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf seinen Beitrag auf Facebook berichtet.

Smelyansky sagte, dass die USA zugestimmt haben, in naher Zukunft vier Flughäfen (Los Angeles, Chicago, Miami und New York) für die Lieferung zu öffnen, um die ohnehin schon schnelle Lieferung in die USA noch schneller zu machen. Die Preise werden sich nicht ändern.

Ihm zufolge will Ukrposhta die Zeit von 8-10 Tagen auf 6-8 Tage verkürzen.