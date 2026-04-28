Die Ukrsalisnyzja hat einen neuen Zug in Betrieb genommen: Das Unternehmen erklärte, in welcher Verbindung dieser zu Japan steht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Ukrsalisnyzja stellte den Zug „Sakura“ vor, der aus in der Ukraine neu gebauten und modernisierten Waggons besteht.

„Ukrsalisnyzja“ hat den Zug „Sakura“ vorgestellt, der aus in der Ukraine neu gebauten und modernisierten Waggons besteht.

Dies teilte das Unternehmen mit.

Am 28. April trat der neue Flaggschiff-Zug der „Ukrsalisnyzja“ – „Sakura“ – seine erste Fahrt an. Zu seiner Zusammensetzung gehören neue Wagen, die 2026 in der Ukraine hergestellt wurden, sowie Kinderwagen, die in den eigenen Werkstätten der „Ukrsalisnyzja“ modernisiert wurden.

„Der ‚Sakura‘ basiert auf dem modernisierten Zug Nr. 81 Kiew–Uschhorod, der zwei ukrainische Städte verbindet, in denen im Frühling die Sakura – die Symbolblume Japans – prächtig blüht“, heißt es in der Mitteilung.

Das Projekt wird mit Unterstützung der japanischen Botschaft in der Ukraine und der Japanischen Agentur für internationale Zusammenarbeit (JICA) umgesetzt.

Die 12 Waggons des Zuges „Sakura“ werden mit auffälligen Sakura-Blütenblättern verziert sein, und die Fahrgäste beider Zugverbände erhalten Zugang zu einem Online-Portal über japanische Kultur, Architektur und Kunst.

Außerdem werden an Bord Elemente der japanischen Küche, japanische Brettspiele sowie japanisch-ukrainische kulturelle Kooperationen präsentiert.