Umjerow sagte, er habe keine Bewertung des "Friedensplans" abgegeben und sich nicht auf die Punkte geeinigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Kiew arbeitet weiterhin mit der US-Delegation an dem Friedensplan. Gleichzeitig ist die Information über die angebliche „Zustimmung“ oder „Streichung von Punkten“ nicht wahr.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram des Sekretärs des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Rustem Umjerow.

„Während die Arbeit mit der amerikanischen Delegation in Kiew weitergeht, gibt es in der Öffentlichkeit Spekulationen über den Inhalt der Konsultationen. Ich möchte gleich zu Beginn eine kurze Klarstellung vornehmen. Während meiner Geschäftsreise in die Vereinigten Staaten war meine Aufgabe technischer Natur – die Organisation von Treffen und die Vorbereitung eines Dialogs“, sagte Umjerow.

Ihm zufolge habe ich keine Einschätzungen abgegeben oder gar Punkte gebilligt. Das liegt nicht in meiner Kompetenz und entspricht nicht dem Verfahren.

Er betonte auch, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gestern ein Gespräch mit einer von US-Präsident Donald Trump autorisierten amerikanischen Delegation geführt hat. Heute wird diese Arbeit in Kiew auf technischer Ebene zwischen den Teams fortgesetzt.

„Wir studieren sorgfältig alle Vorschläge unserer Partner und erwarten die gleiche korrekte Haltung gegenüber der ukrainischen Position. Medienberichte über die angebliche „Zustimmung“ oder „Streichung von Punkten“ haben nichts mit der Realität zu tun. Dies sind Beispiele für ungeprüfte Informationen, die außerhalb des Kontextes der Konsultationen entstanden sind“, fügte er hinzu.

Der NSDC-Sekretär betonte auch, dass die Ukraine die Vorschläge ihrer Partner im Rahmen der unveränderlichen Prinzipien – Souveränität, Sicherheit der Menschen und gerechter Frieden – sorgfältig prüft.

