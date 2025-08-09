"Unsere Argumente werden gehört": Selenskyj sprach über die Ergebnisse des Treffens zwischen den Europäern und Vance

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Heute haben Vertreter der Vereinigten Staaten, Europas und der Ukraine in Großbritannien Gespräche geführt. Die Argumente Kiews werden gehört und die Gefahren werden berücksichtigt.

Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seine Abendansprache.

Er teilte mit, dass das ukrainische Team aus Großbritannien gerade einen Bericht erhalten hat. Insbesondere der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak.

„Es gab Gespräche zwischen Sicherheitsvertretern der Vereinigten Staaten und Europas: Ukraine, die Vereinigten Staaten – Vizepräsident (J.D. Vance – Anm. d. Red.), Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Finnland, Polen. Das Treffen war konstruktiv. Alle haben unsere Signale übermittelt. Unsere Argumente wurden gehört. Die Gefahren werden berücksichtigt“, sagte der Staatschef.

Selenskyj betonte, dass der Weg zum Frieden nur gemeinsam mit der Ukraine bestimmt werden sollte, und das ist grundlegend.

Außerdem ist es wichtig, dass gemeinsame Ansätze und Visionen für einen wirklichen Frieden wirken.

„Eine konsolidierte Position. Ein Waffenstillstand. Ein Ende der Besatzung. Ein Ende des Krieges. Danke an alle, die auf unserer Seite stehen, die auf der Seite der Ukraine stehen“, resümierte Selenskyj.

Was Selenskyj sonst noch sagte