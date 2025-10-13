Der Lkw-Verkehr kann am Kontrollpunkt Krakivets-Korczowa verlangsamt werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Vom 15. Oktober bis zum 15. Dezember wird es am Kontrollpunkt Krakivets-Korchowa wegen der vorbeugenden Wartung von Wiegesystemen und der Installation von Strahlungsüberwachungssystemen zu einer Verlangsamung des Güterverkehrs aus der Ukraine kommen.

Dies teilte der staatliche Zolldienst mit.

„Wir bitten die Fahrer, diese Umstände zu berücksichtigen und, wenn möglich, alternative Grenzübergänge zu wählen, um die Grenze zu passieren“, so der Zolldienst.

Um es kurz zu machen:

Nach Angaben der polnischen Seite kam es am Morgen des 5. Oktober zu einer technischen Störung im elektronischen Zollabfertigungssystem der Republik Polen, wodurch der Güterverkehr über die ukrainisch-polnische Grenze behindert wurde.