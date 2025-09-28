Der Verkehr in Kiew ist nach russischem Beschuss blockiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Infolge des Angriffs wurde der Verkehr auf der Harmatna-Straße in der Hauptstadt blockiert.

Dies teilte der Pressedienst der Kiewer Stadtverwaltung mit.

Zunächst hieß es, dass die Fahrt des Busses Nr. 2, der auf dieser Straße verkehrt, geändert werden würde, doch später meldete die Kiewer Stadtverwaltung, dass der Verkehr wieder auf seiner normalen Route verkehrt.

Zur gleichen Zeit gab es keine Informationen über die Wiederaufnahme des Verkehrs auf der Harmatna-Straße.

Zur Erinnerung:

Die Militärverwaltung der Stadt Kiew meldete mindestens vier Tote bei dem nächtlichen Angriff der Russen auf Kiew.

Klitschko sagte, dass im Bezirk Solomyansky ein Feuer in einem der Stockwerke einer staatlichen medizinischen Einrichtung entdeckt wurde und es möglicherweise Opfer gibt.

Im Bezirk Sviatoshynskyj fielen Trümmer in den Hof eines Wohnhauses. Mehrere Autos standen in Flammen.

Im Bezirk Obolonskyj fielen Trümmer auf Nicht-Wohngebäude.

Auch im Bezirk Solomianskyj wurde ein 5-stöckiges Gebäude teilweise zerstört, und in anderen Bezirken fielen Trümmer herab und verletzten 6 Menschen.