Im Visier der Zivilisten: In Cherson verminen die Russen Kreuzungen mit "Blütenblättern" unter Müll und Gras

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Jeden Tag verstecken russische Angreifer Minen mit Blütenblättern unter Gras, Müll und Asphalt in Cherson. Dutzende von Zivilisten sind durch diese Aktionen bereits verletzt worden.

Dies erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Olexander Prokudin, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine TV-Marathon-Sendung.

„Das Problem ist, dass diese Sprengstoffe im Gras, im Müll oder auf dem Asphalt schwer zu entdecken sind. Jeden Tag tarnen die Russen sie, bedecken sie mit Laub und werfen drei, vier, sechs „Blütenblätter“ an einer Kreuzung ab. Der Feind deckt absichtlich Wohngebiete und Straßen mit diesen Minen ab“, erklärt Prokudin.

Ihm zufolge wurden heute sogar in der Nähe eines Krankenhauses „Blattminen“ entdeckt, aber die Ordnungskräfte haben sie rechtzeitig zerstört.

„Und das passiert jeden Tag“, fügte der Beamte hinzu.

Prokudin betonte, dass dies eine terroristische Taktik der Russen sei, um der Zivilbevölkerung so viel Schaden wie möglich zuzufügen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Russen in der Nacht des 8. September einige Wohngebiete vermint haben, indem sie Antipersonenminen des Typs „Blütenblätter“ direkt auf den Straßen verstreut haben.

Damals zeigten die Ordnungshüter, wie die feindlichen Minen aussahen und warnten die Anwohner vor der Gefahr.

Es ist erwähnenswert, dass die russischen Truppen im Oktober 2024 damit begannen, die Pelyustka-Minen zu tarnen.

Damals berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Cherson, Roman Mrochko, dass die Invasoren die Minen mit Klebstoff überzogen und in Erde, Staub oder Laub vergraben haben. Dadurch sind die Minen weniger sichtbar und können mit Steinen oder Schutt verwechselt werden.