Vucic verspricht besseren Lebensstandard inmitten der Proteste

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat versprochen, weitreichende Maßnahmen zu ergreifen, um den Lebensstandard zu verbessern und die Inflation einzudämmen, nachdem die Studentenproteste, die Reformen fordern, seit Monaten eskalieren.

Dies berichtet Bloomberg.

Vucic, der das Balkanland seit mehr als einem Jahrzehnt regiert, hat versprochen, die Aufschläge des Einzelhandels auf bestimmte Waren zu begrenzen und die Banken zu verpflichten, neue Verbraucher- und Hypothekenkredite mit niedrigeren Zinssätzen für einkommensschwache Kreditnehmer anzubieten.

Darüber hinaus sollen ärmere Bürger Rabatte auf Strom und andere Heizquellen erhalten.

Die meisten der Maßnahmen werden ab dem 1. September in Kraft treten. Eine weitere Initiative zur Kostensenkung soll Mitte September angekündigt werden, sagte Vucic.

„Dies ist ein großartiges Maßnahmenpaket, das den Konsum ankurbeln und den Lebensstandard verbessern wird. Er fügte hinzu, dass der Plan auch darauf abzielt, die Inflation einzudämmen, die im Juli 4,9% erreicht hat“, sagte Vucic.

Die Bewegung, die von Universitätsstudenten angeführt wird, die mehr Transparenz und Verantwortlichkeit fordern, begann 2024, nachdem 16 Menschen in den Trümmern eines Betonschuppens, der am Bahnhof von Novi Sad eingestürzt war, ums Leben gekommen waren.

Bislang ist aus dieser Gruppe niemand hervorgegangen, der Vucic herausfordern könnte.