In Wassylkiv schoss ein Unbekannter auf den Fahrer eines Range Rover: Die Polizei sucht nach dem Angreifer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Abend des 21. Juli eröffnete eine unbekannte Person mitten auf der Straße in Wassylkiv das Feuer auf einen Mann in einem Auto. Der Angreifer wird gesucht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Polizei des Kiewer Gebiets.

Nach Angaben der Kiewer Regionalpolizei näherte sich gegen 22:50 Uhr auf einer Straße in der Stadt eine unbekannte Person einem Range Rover mit einem Anwohner und feuerte mehrere Schüsse in dessen Richtung ab.

Durch den Beschuss erlitt der Mann Schussverletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand ist noch nicht bekannt.

Ein Ermittlungsteam traf am Tatort ein.

Beamte der Strafverfolgungsbehörden untersuchten das Gebiet, beschlagnahmten Beweismaterial und sind dabei, alle Umstände des Angriffs zu ermitteln.

Die Polizei der Region Kiew hat ein Strafverfahren nach Artikel 15 Teil 2, Artikel 115 Teil 1 des Strafgesetzbuches der Ukraine – versuchter vorsätzlicher Mord – eingeleitet. Der Angreifer wird gesucht.

Andere Vorfälle mit Waffen

Zur Erinnerung: Am 8. Juli untersuchte die Kiewer Polizei die Umstände des Mordes an einem Mann im Bezirk Desnianskyj.

Im April wurde in Kiew ein Mann mit einer Schusswunde gefunden. Die Polizei leitete einen Fall von versuchtem Mord ein.

Außerdem kam es am 26. März zu einer Schießerei im Kiewer Stadtteil Obolon. Ein Anwohner wurde bei dem Vorfall verletzt.