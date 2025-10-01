Die Werchowna Rada will die Gehälter von Beamten auf bis zu 80.000 Hrywnja begrenzen, aber nicht für alle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Werchowna Rada schlägt vor, die Gehaltsobergrenze für Beamte für die Dauer des Krieges auf 80.000 Hrywnja festzulegen, wobei einige Positionen davon ausgenommen bleiben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Danylo Hetmanzew, Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen, Steuern und Zollpolitik der Werchowna Rada, auf Telegram.

Laut Hetmanzew muss während des Krieges die Last der Finanzierung des Verteidigungsbedarfs gerecht verteilt werden, und deshalb wurde die Initiative zur Begrenzung der Höhe der Beamtengehälter gestartet.

„Zu diesem Zweck haben wir gemeinsam mit dem Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk einen Vorschlag für den Staatshaushalt 2026 vorgelegt, um die Gehälter der Beamten auf 80.000 Hrywnja pro Monat zu begrenzen“, sagte der Abgeordnete.

Er betonte, dass eine solche Beschränkung nicht für Personen gelten würde, „die an der Umsetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung der nationalen Sicherheit und Verteidigung beteiligt sind“.

Hetmanzew lud die Abgeordneten ein, an der Unterzeichnung teilzunehmen.

Gehälter für Beamte in der Ukraine