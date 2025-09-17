Es werden zwei neue Kategorien im Schadensregister eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Register für Schäden, die durch die russische Aggression gegen die Ukraine verursacht wurden, wird bis Ende des Jahres zwei neue Kategorien eröffnen: für Unternehmen und den öffentlichen Sektor.

Dies kündigte Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko nach einem Online-Treffen mit der Leitung des Schadensregisters der Ukraine an.

„Die Menschen warten nicht auf Papiere, sondern auf echte Zahlungen. Daran arbeiten wir. Wir planen, in den kommenden Wochen mehrere neue Kategorien von Anträgen in Diia zu eröffnen; bis Ende des Jahres werden wir Kategorien für Unternehmen und den öffentlichen Sektor eröffnen“, sagte Swyrydenko.

Der Pressedienst des Ministerkabinetts teilte mit, dass die Parteien besprochen haben, dass ein separater internationaler Entschädigungsfonds notwendig ist, damit das System effektiv funktioniert, und dass er sowohl aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten als auch aus einem Teil der Einnahmen aus russischen Öl- und Gasexporten gefüllt werden könnte.

„Es wird erwartet, dass im Dezember, während der Diplomatischen Konferenz in Den Haag, das Übereinkommen über die Einrichtung einer internationalen Entschädigungskommission für die Ukraine unterzeichnet wird. Dies wird den Weg für die Einführung eines echten Mechanismus für Zahlungen an die Opfer ebnen.

Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir aktiv daran, dass sich neue Mitgliedsstaaten der praktischen Umsetzung des Mechanismus anschließen“, sagte der Ministerpräsident.

Um es kurz zu machen:

Anfang September genehmigte die Regierung 6 neue Kategorien für das internationale Register für Schadensersatz in Aktion.