Die Wetterdienstler warnen vor einem Gewitter in Kiew und Umgebung in den nächsten Stunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Kiew und der Region Kiew wird in der nächsten Stunde ein Gewitter erwartet, das bis zum Ende des Tages am 31. März andauern wird; es wurde die Gefahrenstufe 1 ausgerufen.

Quelle: Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Details: Die Wetterdienstler warnen, dass das Gewitter in Kürze einsetzen und bis zum Ende des Tages anhalten wird.

Es wurde die Gefahrenstufe Gelb ausgerufen, was potenziell gefährliche Wetterbedingungen bedeutet.