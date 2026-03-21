Die Wettervorhersage für morgen: Wer sollte Regenschirm und warme Kleidung bereithalten?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wo in der Ukraine wird das Wetter morgen umschlagen? Am 22. März wird in der gesamten Ukraine wechselnde Bewölkung und überwiegend trockenes Wetter erwartet. Im Süden des Landes kommt es nachts stellenweise zu leichtem Regen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Ukrainische Hydrometeorologische Zentrum.

Niederschläge werden größtenteils ausbleiben. Eine Ausnahme bilden der Süden, wo in der Nacht stellenweise leichter Regen erwartet wird, sowie die Karpaten, wo es in der Nacht stellenweise zu Schneeregen kommen wird.

Der Wind weht aus Nordost mit 7–12 m/s. In der Krim und im Asowschen Gebiet sind tagsüber Windböen von bis zu 15–20 m/s möglich.

Nachttemperaturen:

die meisten Regionen: von -3 °C bis +2 °C

im Süden des Landes: von +1 °C bis +6 °C

Karpaten: von -3 °C bis +2 °C

Tagsüber im ganzen Land: von +8 °C bis +13 °C. In den Karpaten tagsüber von -3 °C bis +2 °C.

Foto: Wettervorhersage für den 22. März (Screenshot von der Website des Ukrainischen Hydrometeorologischen Zentrums)

Kiew und Umgebung

In der Hauptstadt und im Gebiet Kiew bleibt es trocken. Nachts um 0°, tagsüber +10–12°. Nordostwind mit 7–12 m/s.