Wie viele Ukrainer haben bereits Anträge auf Kraftstoff-Cashback gestellt: Das Kabinett hat die Zahl bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Seit dem Start des Programms zur Erstattung von Kraftstoffkosten wurden bei „Natskeshbek“ über 200.000 neue Konten eröffnet. In der Ukraine haben bereits über 1,3 Millionen Menschen die Möglichkeit genutzt, einen Cashback für Kraftstoff zu erhalten. Seit Beginn des Programms wurden bei „Natskeshbek“ über 200.000 neue Konten eröffnet.

Darüber berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Mitteilung der ukrainischen Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko.

„Im Rahmen dieses Programms erhalten Ukrainer eine Erstattung: 15 % auf Diesel, 10 % auf Benzin und 5 % auf Autogas. Bei den aktuellen Preisen ermöglicht dies Einsparungen von 2 Hrywnja pro Liter Autogas und von 11 Hrywnja pro Liter Diesel. Insgesamt bis zu 1000 Hrywnja Cashback pro Monat“, erinnerte die Ministerpräsidentin.

Sie fügte hinzu, dass die erhaltene Entschädigung für verschiedene Zwecke verwendet werden kann: zur Bezahlung von Versorgungsleistungen, Medikamenten und in der Ukraine hergestellten Lebensmitteln oder als Spende zur Unterstützung der ukrainischen Armee. Das Programm läuft bis zum 1. Mai 2026.

„Insgesamt nutzen 4,4 Millionen Ukrainer das Programm „Nationaler Cashback“ aktiv. Seit dem Start des Cashbacks für Kraftstoff wurden über 200.000 neue Konten beim „Nationalen Cashback“ eröffnet“, fasste Swyrydenko zusammen.