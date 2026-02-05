Witkoff kündigte „zusätzliche Fortschritte“ in den Verhandlungen zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine in den kommenden Wochen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die USA kündigen Fortschritte bei den Verhandlungen über den Krieg in der Ukraine an, es gibt einen erfolgreichen Gefangenenaustausch.

Der Gesandte des US-Präsidenten, Steve Witkoff, erklärte, dass die kontinuierlichen diplomatischen Bemühungen zu Ergebnissen führen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Er kündigte Gespräche und „weitere Fortschritte“ in den kommenden Wochen an.

Quelle: Sonderbeauftragter des US-Präsidenten Steve Witkoff in X

Details: Witkoff berichtete über den Gefangenenaustausch. Seinen Angaben zufolge handelt es sich um den ersten Austausch seit fünf Monaten, der dank „detaillierter und produktiver“ Friedensverhandlungen erfolgreich zustande gekommen sei.

Wörtlich: „Obwohl noch viel Arbeit vor uns liegt, zeigen solche Schritte, dass kontinuierliche diplomatische Bemühungen zu greifbaren Ergebnissen führen und die Bemühungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine unterstützen.

Die Gespräche werden fortgesetzt, und in den kommenden Wochen wird weiterer Fortschritt erwartet.“