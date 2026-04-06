Die Zerstörungen sind erheblich: Die Russische Föderation hat Energieinfrastruktur in der Region Odessa angegriffen, es kommt zu großflächigen Stromausfällen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie viele Haushalte in der Region Odessa sind nach dem russischen Angriff ohne Strom? Russische Truppen haben in der Nacht eine Energieinfrastruktur in der Region Odessa angegriffen. Infolge des feindlichen Angriffs sind fast 20.000 Haushalte ohne Strom.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal von DTEK.

„In der Nacht zum 6. April haben die Russen eine Energieanlage angegriffen. Bereits am Morgen haben die Energieversorger die Stromversorgung für die kritische Infrastruktur und fast 3.000 Haushalte wiederhergestellt“, hieß es bei DTEK.

Es wird darauf hingewiesen, dass noch 16.700 Haushalte in Teilen der Bezirke Primorskyj, Hadschibejskij und Kiewskij in Odessa ohne Stromversorgung sind.

„Die Zerstörungen sind erheblich, die Wiederherstellung wird Zeit in Anspruch nehmen. Wir sind vor Ort im Einsatz: Wir räumen die Trümmer weg und tun alles in unserer Macht Stehende, um die Stromversorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen“, fügte DTEK hinzu.

Beschuss der Ukraine am 6. April

Russische Truppen haben heute Nacht, am 6. April, eine Reihe von Regionen der Ukraine beschossen. Nach Angaben der Luftstreitkräfte griff der Feind mit 141 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, „Gerbera“ und „Italmas“ an; 114 feindliche Drohnen wurden von den Luftabwehrkräften abgeschossen.

Dabei wurden 26 Treffer von Angriffsdrohnen an 17 Orten sowie der Absturz abgeschossener feindlicher Ziele an 13 Orten registriert.

Insbesondere griff der Feind in der Nacht die Energieinfrastruktur im Gebiet Tschernihiw an. Infolge des Angriffs waren über 280.000 Abonnenten in den Bezirken Tschernihiw und Koriukivka im Gebiet Tschernihiw sowie in Teilen des Gebiets Kiew ohne Strom.

Darüber hinaus führten die Angreifer in der Nacht zum 6. April einen massiven Beschuss von Wohngebieten in Odessa durch; infolge eines Treffers in einem Hochhaus gab es Tote und Verletzte.