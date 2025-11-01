Zwei Frauen starben bei einem Brand in der Region Schytomyr

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die vorläufige Ursache der Tragödie war ein Verstoß gegen die Vorschriften für die Installation eines Schornsteins. Die endgültigen Umstände werden jedoch derzeit noch ermittelt.

Am Samstagabend brannte in dem Dorf Kamyanka im Bezirk Korosten ein Privathaus nieder. Zwei Frauen starben, berichtete die Abteilung des Staatlichen Notdienstes der Region Schytomyr am 1. November.

Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Rettungskräfte hatte das Feuer ein hölzernes Wohnhaus und zwei Nebengebäude vollständig verschlungen.

„Die Familie mit zwei Kindern hat sich selbständig aus dem Haus evakuiert. Eine Frau mit Kohlenmonoxidvergiftung und ein Mann mit Verletzungen wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der Löscharbeiten fanden Feuerwehrleute im Haus die Leichen von zwei Frauen – 66 und 49 Jahre alt“, heißt es in der Meldung.

Das Feuer wurde gelöscht. Die vorläufige Ursache – Verstoß gegen die Regeln der Installation des Schornsteins. Aber die endgültigen Umstände werden jetzt ermittelt.

Zuvor hatte das Feuer in der Region Schytomyr vier Menschen das Leben gekostet, darunter zwei Kinder. Dann brannte ein privates Wohnhaus in dem Dorf Zamozhnoye im Bezirk Schytomyr nieder.

Und bei einem Brand in Krywyj Rih starben zwei Kinder. Drei Kinder und eine Frau wurden ebenfalls verletzt.