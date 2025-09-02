Zwei Kinder starben bei einem Brand in Krywyj Rih

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen konnten die Ärzte die Mädchen im Alter von 2 und 5 Jahren nicht retten.

Zwei Kinder starben bei einem Brand in der Region Dnipropetrowsk. Auch drei Kinder und eine Frau wurden traumatisiert. Darüber berichtet der Pressedienst des staatlichen Notdienstes am Dienstag, den 2. September.

„Am Nachmittag erhielt der Rettungsdienst 101 eine Nachricht über den Brand einer Wohnung in einem fünfstöckigen Wohnhaus, das sich in der Straße Igor Novitsky Metallurgical Bezirk der Stadt Krywyj Rih befindet. In der Wohnung im Erdgeschoss brannte Eigentum auf einer Fläche von 35 Quadratmetern“, heißt es in der Meldung.

Während der Liquidierung der Rettungskräfte wurden zwei bewusstlose Kinder aus der brennenden Wohnung geholt. Das medizinische Personal führte Wiederbelebungsmaßnahmen durch, aber leider starben zwei Mädchen im Alter von zwei und fünf Jahren.

Gleichzeitig wurden eine 1986 geborene Frau und drei Kinder im Alter von 5, 7 und 13 Jahren bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ins Krankenhaus eingeliefert.

Um das Feuer zu löschen, waren 9 Retter und 3 Einheiten der Hauptabteilung des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen der Ukraine in der Region im Einsatz.