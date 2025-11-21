Bis zu 18 Stunden ohne Strom: Zeitpläne für Stromausfälle in Kiew am 21. November

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wie lange wird es am 21. November keinen Strom in Kiew geben? Zeitplan nach Gruppen

Je nach Warteschlange wird der Strom für die privaten Haushalte in Kiew am 21. November zwischen 6 und 13 Stunden verfügbar sein.

Dies ergibt sich aus den Zeitplänen von DTEK für die Stabilisierung der Stromausfälle.

Nach diesen Plänen werden die Verbraucher der Gruppen 1, 2 und 3.5 am wenigsten Strom zur Verfügung haben – nur 6 von 24 Stunden. Am Tag zuvor, am 20. November, hatte nur eine Gruppe eine so kurze Zeitspanne der Stromverfügbarkeit.

Am 21. November werden die Angehörigen der Gruppe 2.2 13 Stunden lang Strom nutzen können.

Um Informationen zu den Warteschlangen an den Adressen in Kiew zu erhalten und sich über den Zeitplan zu informieren, folgen Sie bitte dem Link.

