Am 6. Februar werden in der gesamten Ukraine rund um die Uhr Stromabschaltungen durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Freitag, dem 6. Februar, werden in allen Regionen der Ukraine stundenweise Stromabschaltungen und Leistungsbeschränkungen (für industrielle Verbraucher) durchgeführt.

Dies teilt „Ukrenerho“ mit.

Die Zeitpläne sehen stündliche Stromabschaltungen von 00:00 bis 23:59 Uhr vor. NEC „Ukrenerho“ veröffentlicht erneut keine Angaben zu den Strombeschränkungen für Verbraucher.

Der Grund für die Einführung der Beschränkungen sind die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieobjekte, teilte das Unternehmen mit.

„Die Situation im Energiesystem kann sich ändern. Die Zeiten und den Umfang der Stromabschaltungen an Ihrer Adresse erfahren Sie auf den offiziellen Seiten der Energieversorger in Ihrer Region“, betonten die Energieversorger.

Zur Erinnerung:

„Ukrenerho“ hat offiziell mitgeteilt, dass die am 5. Februar über viele Telegram-Kanäle verbreitete Information über eine angebliche Verschärfung der Stromabschaltungen mit dem Hinweis, dass „der Strom möglicherweise gar nicht mehr kommt“, falsch ist und nichts mit der Realität zu tun hat.