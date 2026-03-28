Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Hryshyne dauern die täglichen Kämpfe an; ukrainische Truppen kontrollieren das Dorf und schlagen Angriffe der Russischen Föderation zurück.

Soldaten des 7. Korps der Luftlandetruppen berichten von täglichen Angriffen im Zentrum von Hryshyne in der Nähe von Pokrowsk im Gebiet Donezk, während gleichzeitig erklärt wird, dass die Ukraine das Dorf unter Kontrolle habe.

Quelle: 7. Korps der Luftlandetruppen

Wörtlich: „Im Zentrum der Ortschaft dauern die Gefechte an, und ukrainische Einheiten halten den Feind in Schach und blockieren dessen Vormarsch aus östlicher Richtung. Gleichzeitig versucht der Feind vermehrt, nach Westen vorzudringen, um einen direkten Angriff auf Hryshyne zu vermeiden.

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In den nördlichen Vororten von Pokrowsk blockieren ukrainische Soldaten die Vorstoßversuche des Feindes und halten bestimmte Verteidigungslinien.“

Hintergrund: DeepState berichtete in den sozialen Netzwerken, dass russische Truppen im Dorf Hryshyne im Gebiet Donezk in das Innere der Ukraine vorrücken.

Später versicherte der neu ernannte Kommandeur der 155. separaten mechanisierten Brigade „Anna Kyjiwska“, Stanislav Luchanov, dass seine Brigade trotz regelmäßiger Infiltrationen des Gegners die Kontrolle über Hryshyne behalte.