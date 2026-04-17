Die Angreifer haben Saporischschja angegriffen: zwei Verletzte, Brände in der Stadt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Infolge des russischen Angriffs auf Saporischschja am 17. April wurden zwei Menschen verletzt, in der Stadt wurden Wohnhäuser und Autos beschädigt und es kam zu Bränden.

Quelle: Iwan Fedorow, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Saporischschja

Details: Zunächst wurde von einem verletzten Mann berichtet, der sich in ärztlicher Obhut befindet. Später stieg die Zahl der Verletzten auf zwei.

Zitat: „Auch eine 60-jährige Frau wurde verletzt. Sie erhält die notwendige medizinische Versorgung.“

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H3.

Details: In drei Stadtteilen wurden Wohnhäuser und Autos beschädigt. Durch den Beschuss kam es zu Bränden, unter anderem gerieten Autos in Brand.

Die Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz.

Vorgeschichte:

Am Morgen des 17. April wurden bei russischen Angriffen auf Noworajsk und in der Nähe von Inzhenerny zwei Männer im Alter von 63 und 70 Jahren verletzt; zudem griffen die Angreifer einen Linienbus in Cherson an.