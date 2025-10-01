Der Angriff auf Dnipro: die Zahl der Verletzten ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In Dnipro gibt es infolge des gestrigen Angriffs bereits 31 Opfer. Unter ihnen befinden sich auch mehrere Minderjährige. Ein 17-jähriger Junge hat sich mit Verletzungen an die Sanitäter gewandt, um Hilfe zu erhalten.

Infolge des russischen Angriffs auf Dnipro durch Angriffsdrohnen am 30. September hat sich die Zahl der Opfer auf 31 Menschen erhöht, unter ihnen – Minderjährige. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Serhij Lyssak mit.

„In Dnipro hat der gestrige Angriff bereits 31 Opfer gefordert. Erhöht unter ihnen und die Zahl der Minderjährigen. Mit Verletzungen für die Sanitäter um Hilfe gebeten 17-jährige Kerl“, bemerkte er.

Nach Angaben von Lyssak haben die Russen in der Nacht zum 1. Oktober Drohnenangriffe auf die Gemeinden Petropavlivska und Pokrovska in Sinelnikivshchyna geflogen. Die Infrastruktur und das Gebäude, in dem sich ein Geschäft und eine Apotheke befanden, wurden beschädigt. Trockenes Gras fing Feuer. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Russen feuerten schwere Artillerie auf die Gemeinde Pokrovska in der Region Nikopol. Spezialisten stellen die Folgen fest, ohne dass es Verletzte gibt.

Nach Angaben der Luftwaffe haben die Verteidiger des Himmels in der Nacht zum 1. Oktober über der Region Dnipropetrowsk drei feindliche Drohnen zerstört.

Wir erinnern daran, dass die Russen am Nachmittag des 30. September am Dnjepr „Schaheds“ getroffen haben. In der Stadt brachen mehrere Brände aus.

Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte auf den Angriff der Russischen Föderation auf die zivile Infrastruktur von Dnipro und nannte ihn „dreist“.