Die Ausschreibung für Drohnenschutznetze für Cherson wurde von einem Webcam-Model gewonnen - Mass Media

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die in Luzk lebende Frau bot früher erotische Dienstleistungen im Internet an und war sogar in ein Strafverfahren wegen der Produktion und Verbreitung von expliziten Inhalten verwickelt.

Die regionale Militärverwaltung von Cherson hat von Natalija Borshevych 317 Tausend m² Netze für 6,3 Millionen Hrywnja gekauft. Dies geht aus den Daten von Prozorro hervor.