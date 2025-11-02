Beschuss der Region Dnipropetrowsk: Die Zahl der Todesopfer steigt, da die Leichen von zwei weiteren Kindern gefunden wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Zahl der Opfer des feindlichen Angriffs auf den Bezirk Samarivskyj der Region Dnipro am 1. November ist auf vier gestiegen, wobei zwei weitere Kinder getötet wurden.

Quelle: Dnipro Regionale Militärverwaltung

Einzelheiten: Es wird angegeben, dass es sich bei den Kindern um Jungen im Alter von 11 und 14 Jahren handelt.

Die regionale Militärverwaltung stellt außerdem fest, dass der Angreifer eine Drohne auf die Gemeinde Dubovykivka abgefeuert und dabei Häuser beschädigt hat.

Im Bezirk Pawlohrad wurden Infrastruktur und ein Auto durch Drohnen beschädigt.

Im Bezirk Nikopol wurden mehrere Gemeinden mit Drohnen und Artillerie angegriffen. Es gab keine Todesopfer.

Zur Erinnerung: Am Abend des 1. November griffen russische Truppen den Bezirk Samarivskyj in der Oblast Dnipropetrowska an und töteten zwei Menschen und verletzten 7.