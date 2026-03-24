Im besetzten Sewastopol kam es zu einer Explosion in einem Wohnhaus; zwei Menschen starben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Besatzungsbehörden der Krim meldeten eine Explosion in einem Wohnhaus in Sewastopol, bei der zwei Menschen ums Leben kamen und acht weitere verletzt wurden.

Quelle: : der sogenannte „Gouverneur“ von Sewastopol, Michail Raswoschajew, in den sozialen Netzwerken

Details: : Laut Razvozhajev ereignete sich die Explosion in einem der Häuser, wobei die Druckwelle auch ein Nachbargebäude traf. In einer der Wohnungen stürzte eine Wand im Erdgeschoss teilweise ein, die Decken vom 1. bis zum 3. Stock wurden beschädigt.

Im Nachbarhaus brannten Wohnungen in zwei Eingangsbereichen; der Brand sei, wie die Besatzer behaupten, bereits unter Kontrolle gebracht worden.

Razvozhajev teilte zudem mit, dass die Bewohner der beiden Häuser evakuiert worden seien und für sie Notunterkünfte eingerichtet worden seien.

Der sogenannte „Gouverneur“ von Sewastopol fügte hinzu, dass die Ursachen der Explosion untersucht würden.

Später berichtete Razvozhajew von acht Verletzten infolge der Explosion im Gebäude.