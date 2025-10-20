Bildung ohne Licht und Heizung: Der Ombudsmann für Bildung gab eine Erklärung ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Büro des Ombudsmannes erhält Beschwerden von Eltern über den Mangel an Strom und Heizung in Schulen und Kindergärten.

Die Heizsaison sollte so spät wie möglich und im ganzen Land gleichzeitig beginnen, und die Behörden müssen verschiedene Szenarien für die Organisation des Bildungsprozesses in Abwesenheit von Strom und Heizung entwerfen. Dies erklärte die Ombudsfrau für das Bildungswesen Nadezhda Leshchik auf Facebook.

„Im Interesse jeder Gemeinde und der Ukraine, damit die Heizperiode so spät wie möglich und gleichzeitig im ganzen Land beginnt. Wir erhalten bereits Beschwerden von Eltern über den Mangel an Strom und Heizung in Schulen und Kindergärten, die Nichteinhaltung der Temperatur in Bildungseinrichtungen an die Sanitärvorschriften. Wir klären die Eltern, die sich an uns wenden, über die Situation bei Strom und Heizung auf“, schrieb sie. Leshchik betonte, dass es notwendig ist, allen gegenüber ehrlich zu sein, dass es Anforderungen der Sanitärvorschriften gibt und dass es eine reale Situation unter Kriegsbedingungen gibt.

„Ich stimme zu, dass die Behörden ihre Kräfte bündeln müssen. Ich möchte auch hinzufügen, dass es notwendig ist, Populismus und politische Differenzen aufzugeben und verschiedene Szenarien für die Organisation des Bildungsprozesses in Abwesenheit von Strom und/oder Heizung und Gas zu entwerfen“, fügte der Ombudsmann hinzu.

Erinnern Sie sich, dass das Energieministerium die Gründe für die Einführung von Zeitplänen für Stromausfälle für Verbraucher und die Faktoren, die deren Dauer und Einhaltung beeinflussen, erläutert hat. Einschränkung der Heizperiode: was das bedeutet und wann die Häuser wieder warm sind