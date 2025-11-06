Die Bitumeneinfuhren in der Ukraine sind zurückgegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Oktober 2025 sind die Bitumenimporte der Ukraine um 23% auf 22 Tausend Tonnen gesunken.

Dies geht aus den Daten der A-95 Consulting Group hervor, berichtet enkorr.ua.

Der Rückgang der Lieferungen ist der dritte Monat in Folge, der auf den saisonalen Rückgang der Reparaturarbeiten zurückzuführen ist.

Im vergangenen Monat importierten die Unternehmen Bitumen aus Polen, Litauen und Rumänien, wobei 60% der Lieferungen auf polnische Unternehmen entfielen.

Mehr als die Hälfte der Mengen, nämlich 11,8 Tausend Tonnen, kamen im Oktober von der polnischen Firma ORLEN. Der zweitgrößte Lieferant war die Bitumensparte von Unimot, die 1,44 kt des Produkts lieferte.

Insgesamt gingen die Lieferungen polnischer Unternehmen im Oktober um 12% auf 13,4 kt zurück.

Die Lieferungen von ORLEN Lietuva beliefen sich im vergangenen Monat auf insgesamt 5 Tausend Tonnen, was einem Rückgang von 43% gegenüber September entspricht.

Zur Wiederholung:

Im Juli 2025 importierte das Land 38 Tsd. Tonnen Ölsaaten, ein Rekordhoch seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine.

Der Anstieg der Importe um das 2,3-fache wurde durch eine Erhöhung der Finanzierung des Straßenbaus verursacht. Im Jahr 2025 waren im Haushalt 12,6 Milliarden Hrywnja für die Reparatur von Straßen vorgesehen, die für die Verteidigung und das Funktionieren der Wirtschaft des Landes wichtig sind. Im Laufe des Jahres hat das Ministerkabinett jedoch zusätzlich fast 8 Mrd. Hrywnja bereitgestellt.