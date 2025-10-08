Cherson: Schutzräume im Wert von 7 Millionen Hrywnja werden von einem Einzelunternehmer repariert, der erst 18 Tage Erfahrung hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Zwei Aufträge für die Reparatur von Unterkünften in Cherson im Gesamtwert von 6,8 Millionen Hrywnja wurden an eine Unternehmerin vergeben, die sich erst vor 18 Tagen registriert hatte. Davor war sie bereits seit einigen Monaten als Einzelunternehmerin registriert, verkaufte aber Blumen und Tierfutter.

Dies berichtete das Medienunternehmen MOST.

„Die Abteilung für Katastrophenschutz der Stadtverwaltung von Cherson, die von dem ehemaligen Strafverfolgungsbeamten Mykola Prusov geleitet wird, hat am 2. Oktober zwei Verträge unterzeichnet, in denen sie Dienstleistungen für die Instandhaltung von einfachen Unterkünften für den kollektiven Schutz der Bevölkerung bestellt“, schreibt die Website.

Die Informationen wurden auf Prozorro veröffentlicht. Die Verträge im Wert von 3,9 Millionen Hrywnja und 2,9 Millionen Hrywnja wurden mit der Geschäftsfrau Lyubov Marushchak aus Cherson unterzeichnet.

„Laut dem Business Intelligence System YouControl hat sich Liubov Marushchak am 19. September als Einzelunternehmerin registriert“, schreibt Most.

„Ljubow Maruschtschak war bereits im Jahr 2020 als Einzelunternehmerin registriert. Damals war sie im Einzelhandel mit Blumen und Tierfutter tätig, stellte diese Tätigkeit aber einige Monate später wieder ein“, schreibt das Medienhaus.

„Diesmal gab Maruschtschak den Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden als Haupt-KVED an und fügte 38 weitere hinzu, die vom Bau von Straßen und Autobahnen bis zum Großhandel reichen“, so die Publikation.

Um es kurz zu machen:

Die Chersonska AH plant, über 11 Millionen Hrywnja für den Kauf und die Installation von etwa 23 mobilen Unterkünften auszugeben.

In der Region Cherson sollen 264 Kilometer Straßen und kritische Einrichtungen mit Anti-Drohnen-Netzen ausgestattet werden.