Am Dienstag wird es in der Ukraine sonnig sein, und am Mittwoch wird Regen vorhergesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 5. August wird in der Ukraine sonniges, niederschlagsfreies Wetter erwartet, und am 6. August wird es etwas regnen.

Quelle: Ukrhydrometcentre

Einzelheiten: am 5. August keine Niederschläge, im südlichen Teil nachts 18-23°, tagsüber 30-34°, im Rest des Landes nachts 14-19°, tagsüber 24-29°. Der Wind wird meist aus Nordwest kommen, 5-10 m/s.

In der Hauptstadt am 5. August keine Niederschläge, in der Nacht 17-19°, tagsüber 26-28°, Nordwestwind, 5-10 m/s.

Am 6. August sind im Westen, in Winnyzja und in den meisten nördlichen und zentralen Regionen kurzfristige Regenfälle mit Gewittern vorhergesagt. Im Süden des Landes nachts 18-23°, tagsüber 30-34°, stellenweise 35-37°, im Rest des Landes nachts 14-19°, tagsüber 24-29°, in den westlichen Regionen 20-25°. Der Wind weht meist aus Nordwesten mit 5-10 m/s.

In Kiew am Mittwoch in der Nacht kein Niederschlag, 15-17°, tagsüber Regen, 23-25°, Südwestwind, 3-8 m/s.

Am Donnerstag, nachts in den nördlichen und zentralen Regionen, tagsüber in den östlichen Regionen zeitweise Regen, Gewitter, im Rest des Landes niederschlagsfrei; Temperatur nachts 11-16°, tagsüber 22-27°, im Süden und Südosten des Landes nachts 16-21°, tagsüber 28-33°. Der Wind weht meist aus Nordwesten mit 5-10 m/s.

In der Hauptstadt wird es am 7. August nachts mancherorts kurzzeitig leichten Regen geben, 13-15°, tagsüber ohne Niederschlag, 22-24°, Nordwestwind, 5-10 m/s.