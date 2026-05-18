In Dnipro waren Explosionen zu hören: Die Russen haben Raketenangriffe geflogen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was ist über den Angriff bekannt? In der Nacht zum 18. Mai haben die Russen einen kombinierten Beschuss auf Dnipro durchgeführt. Gerade jetzt hat der Feind die Stadt mit Raketen angegriffen, wodurch Explosionen zu hören waren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal „Suspilne Novyny“ und den Kanal „Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine“.

„In Dnipro sind erneut Explosionen zu hören, wie unsere Korrespondenten berichten“, hieß es in der Meldung um 02:35 Uhr.

Zuvor war in vielen Regionen der Ukraine wegen der Gefahr eines Raketenangriffs Alarm ausgelöst worden. Unmittelbar danach registrierte das Militär Raketen in Richtung Dnipro und Saporischschja, weshalb die Explosionen zu hören waren.

Darüber hinaus berichteten die Luftstreitkräfte von mindestens einer Rakete, die auf Krywyj Rih zusteuerte, dann jedoch abdrehte und ihren Kurs auf Dnipro änderte. Es handelt sich also um eine Marschflugkörper. Danach waren auch in der Stadt Explosionen zu hören.

Aktualisiert um 03:02 Uhr.*

„Die Russen haben Dnipro mit Raketen angegriffen. Vorläufigen Informationen zufolge gab es Treffer in einem Wohngebiet“, schrieb der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk, Olexander Hanzha, auf Telegram.

Wo wurde Alarm ausgelöst

Stand 02:53 Uhr sieht die Karte der Luftangriffswarnungen wie folgt aus. Wie zu sehen ist, gilt der Alarm in vielen Regionen weiterhin. Grund dafür ist nicht nur die Bedrohung durch Raketen, sondern auch die Sichtung von Drohnen.

Angriff der Russischen Föderation auf Dnipro