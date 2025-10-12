Drei Siedlungen in der Region Kiew sind nach einem feindlichen Angriff ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Drei Siedlungen im Bezirk Boryspil in der Region Kiew sind infolge eines russischen Angriffs ohne Stromversorgung geblieben. Notfallteams arbeiten bereits daran, die Stromversorgung wiederherzustellen, und in den stromlosen Gemeinden sind Unbesiegbarkeitsstellen in Betrieb.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Telegram-Nachricht des Leiters der Kiewer regionalen Militärverwaltung Mykola Kalashnyk.

Infolge eines weiteren russischen Angriffs im Bezirk Boryspil in der Region Kiew wurden drei Siedlungen von der Stromversorgung abgeschnitten. Bis jetzt sind 9.607 Familien ohne Strom.

Nach Angaben von Kalashnik arbeiten die Notfallteams von DTEK Kyjiw Regional Grids bereits daran, die Folgen des Angriffs zu beseitigen und die zentrale Stromversorgung wiederherzustellen.

„Dem Feind wird es nicht gelingen, uns einzuschüchtern und in die Dunkelheit zu stürzen. Es gibt Widerstandszentren in den Siedlungen, die derzeit ohne Strom sind. Sie haben alles, was Sie brauchen, um den Bewohnern zu helfen und sie zu unterstützen. Gemeinsam sind wir unzerbrechlich“, sagte Kalaschnik.