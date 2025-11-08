Eine feindliche Drohne hat einen Polizisten in der Region Donezk getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Polizeimajor Chingiz Gurbanov wurde von einer feindlichen Drohne im Bezirk Kramatorsk der Region Donezk getötet.

Quelle: Donezker Polizei

Einzelheiten: am 8. November schoss der Feind auf das Auto von Tschingis Gurbanow, einem hochrangigen Polizeibeamten des Bezirks Wolnowacha. Der Polizeimajor war im Bezirk Kramatorsk im Dienst.

Gurbanow stammte ursprünglich aus der Stadt Dnipro. Er diente in der Region Dnipro, dann in der Region Donezk.

Der Polizist war 42 Jahre alt. Er hinterlässt seine schwangere Frau, eine 17-jährige Tochter und einen 14-jährigen Sohn.