Eine feindliche Drohne hat die Region Tschernihiw getroffen: es gibt Verletzte und beschädigte Häuser

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Angriff war auf die Stadt Horodnya gerichtet. Ein 14-jähriges Mädchen und ein 50-jähriger Anwohner wurden verwundet.

Am Abend des 1. September griffen russische Truppen Tschernihiwschtschyna mit Angriffsdrohnen an. Der Angriff führte zu Verletzungen unter den Anwohnern. Informationen über die Folgen des Vorfalls wurden vom Leiter der Militärverwaltung der Region Tschernihiw, Wjatscheslaw Chaus, auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Tschernihiw richtete sich der Angriff gegen die Grenzgemeinde, insbesondere gegen die Stadt Horodnya. Es wurden insgesamt drei Explosionen registriert.

Infolge der Explosionen wurde ein 14-jähriges Mädchen verletzt und dringend in das regionale Kinderkrankenhaus eingeliefert. Außerdem wurde ein 50-jähriger Anwohner verletzt und in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Mehrere Privathäuser in der Stadt wurden ebenfalls schwer beschädigt.

Es ist erwähnenswert, dass die russische Armee vor kurzem Tschernihiw mit Drohnen vom Typ Schahed angegriffen hat. Der Angriff führte zu einem Brand in einer Fabrik. Zwei Frauen wurden verletzt. Eine von ihnen wurde ins Krankenhaus eingeliefert, die zweite lehnte eine Behandlung ab.

Auch in der Region Sumy wurden am 1. September durch den russischen Beschuss sieben Menschen verletzt und Dutzende von Privathäusern beschädigt.