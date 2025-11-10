In einigen Regionen der Ukraine sind erneut Stromanlagen beschädigt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In einigen Regionen der Ukraine sind Stromanlagen durch feindlichen Beschuss beschädigt worden.

Dies meldet Ukrenerho.

„Wir sind weiterhin dabei, die Folgen der früheren massiven Raketen- und Drohnenangriffe auf das Stromnetz zu beseitigen. Die Stromingenieure tun alles, um den Betrieb der beschädigten Anlagen so schnell wie möglich wiederherzustellen“, teilte das Unternehmen mit.

Die Stromingenieure erinnerten daran, dass heute, am 10. November, aufgrund der Folgen der feindlichen Angriffe Verbrauchseinschränkungen gelten. Bis zum Ende des Tages wird es in den meisten Regionen stündliche Ausfälle von 2 bis 4 Runden geben.

Darüber hinaus werden in den Regionen, in denen stündliche Stromausfälle gelten, auch Strombegrenzungspläne für Industrie und Gewerbe gelten.

Nach Angaben von Ukrenerho ist der Stromverbrauch weiterhin hoch. Gestern, am 9. November, wurde der Tageshöchstverbrauch am Abend gemessen. Er lag um 1,9% höher als am Vortag, dem Samstag.

„In Anbetracht der Wetterbedingungen und der Folgen der russischen Angriffe wird die Notwendigkeit eines sparsamen Stromverbrauchs den ganzen Tag über bestehen bleiben. Bitte beschränken Sie die Nutzung leistungsstarker Elektrogeräte und verlagern Sie energieintensive Prozesse in die Nacht, wenn die Belastung des Stromnetzes am geringsten ist“, forderte das Unternehmen.

Lesen Sie auch: „Null Erzeugung“. Folgen eines Rekordeinschlags einer ballistischen Rakete auf den Energiesektor

Zur Wiederholung:

Am Montag, den 10. November, werden in bestimmten Regionen der Ukraine Stromverbrauchsbeschränkungen verhängt.