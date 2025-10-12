Das Energieministerium unterstützt den Bau von kleinen Kernkraftwerken: Es erwägt Projekte in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Energieministerium unterstützt die Idee, kleine modulare Reaktoren (SMR) in der Ukraine einzuführen. Es wurde bereits eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet, die einen Aktionsplan für deren Umsetzung entwickeln soll.

Dies teilte der Erste Stellvertretende Energieminister Artem Nekrasov während einer Sitzung des Ausschusses für Energie und öffentliche Versorgungsbetriebe der Werchowna Rada mit, in der ein Gesetzentwurf zur Einführung kleiner modularer Reaktoren in der Ukraine vorgestellt wurde.

Es wird darauf hingewiesen, dass kleine modulare Reaktoren eine vielversprechende, aber für die ganze Welt noch relativ neue Technologie sind, die sich im Stadium von Forschungs- und Demonstrationsprojekten befindet, und nur in einigen Ländern wurden praktische Schritte unternommen, um sie zu bauen.

Laut Nekrasov wird in Zusammenarbeit mit amerikanischen Partnern die Möglichkeit des Einsatzes von SMR in ukrainischen Wärmekraftwerken und großen energieintensiven Unternehmen geprüft.

Dabei handelt es sich um das Projekt Phoenix, das darauf abzielt, den ukrainischen Energiesektor von der Nutzung von Kohlekraftwerken auf den Einsatz kleiner modularer Reaktoren umzustellen, und um das Projekt Hephaestus, das die Modernisierung der ukrainischen Stahlindustrie durch den Einsatz innovativer Lösungen und sicherer SMR-Technologie unterstützen soll.

Um es kurz zu machen:

Die Werchowna Rada hat einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet, der es privaten Unternehmen ermöglichen wird, kleine modulare Reaktoren (SMR) zu bauen. Er wurde am 9. Oktober im parlamentarischen Ausschuss für Energie, Wohnungsbau und Versorgung vorgestellt.