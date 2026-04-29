Die Energieversorgung in sechs Regionen ist beeinträchtigt – Ukrenerho

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Derzeit tun die Energieversorger alles in ihrer Macht Stehende, um die beschädigten Anlagen so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen.

Am Mittwochmorgen kam es in sechs Regionen der Ukraine aufgrund neuer Beschüsse durch russische Angreifer zu Stromausfällen. Dies teilte Ukrenerho am 29. April mit.

„Infolge russischer Drohnenangriffe kam es bis zum Morgen zu neuen Stromausfällen in den Regionen Donezk, Sumy, Charkiw, Tschernihiw, Odessa und Saporischschja. Überall dort, wo es die Sicherheitslage derzeit zulässt, wurden bereits Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten aufgenommen“, heißt es in der Mitteilung.

Gleichzeitig entspricht der Stromverbrauch den saisonalen Werten. Heute, Stand 09:30 Uhr, lag er auf dem gleichen Niveau wie zur gleichen Zeit am Vortag – am Dienstag.

„Es ist ratsam, den aktiven Stromverbrauch heute auf den Zeitraum zu verlagern, in dem die Solarkraftwerke am produktivsten arbeiten – von 10:00 bis 16:00 Uhr. In den Abendstunden besteht weiterhin die Notwendigkeit eines sparsamen Stromverbrauchs. Bitte beschränken Sie die Nutzung leistungsstarker Elektrogeräte von 18:00 bis 22:00 Uhr“, bitten die Energieversorger.