Die erste Region der Ukraine hat Stromausfallpläne eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Grund für die Einführung von Notstromplänen sind die Folgen des feindlichen Angriffs auf den Energiesektor, erklärte das lokale regionale Energieunternehmen.

Die Region Sumy hat aufgrund der Folgen des nächtlichen russischen Angriffs auf den Energiesektor auf Notstrompläne umgestellt. Darüber berichtet Sumyoblenergo in Telegram.

In der Region wurden auf Anweisung von NEC Ukrenerho Zeitpläne für Notabschaltungen eingeführt.

Derzeit sind Notabschaltungen für 10 Warteschlangen von Verbrauchern in Kraft, wie der Oblenergo mitteilte.

Der Grund für die Einführung von Notabschaltungen sind die Folgen des feindlichen Angriffs auf den Energiesektor.

Notabschaltungen werden in Notfällen angewendet, wenn es notwendig ist, die aus dem Netz bezogene Strommenge innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums sofort zu reduzieren. In solchen Fällen ist es unmöglich, die Dauer der Ausfälle vorherzusagen.

Die Warteschlangen bei Notfallplänen und stündlichen Ausfallplänen sind nicht identisch.

Die Warteschlange bei Notabschaltungen wird in Echtzeit auf der Website von Sumyoblenergo JSC in der Rubrik Verbraucher – Abschaltungen nach einer bestimmten Adresse oder Kontonummer angezeigt. Außerdem – im persönlichen Kabinett E-Svitlo und in der gleichnamigen Anwendung.

Wie wir bereits berichteten, hat die ukrainische Regierung einen einheitlichen Aktionsplan für alle Ministerien und Dienste verabschiedet, um Stromausfälle aufgrund der russischen Streiks im Energiesektor zu verhindern.