Die EU überweist der Ukraine 80 Millionen Euro aus Erlösen russischer Vermögenswerte, so Kallas

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die EU-Außenbeauftragte kündigte eine neue Tranche für die Ukraine an Die Europäische Union stellt der Ukraine eine neue Tranche in Höhe von 80 Millionen Euro zur Verfügung. Dabei handelt es sich um Erlöse aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten.

Wie RBK Ukrajina berichtet, gab die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas dies auf einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha bekannt.