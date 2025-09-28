Explosionen in der Region Chmelnyzkyj: Der Feind hat "Dolche" abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 28. September waren in der Region Chmelnyzkyj Explosionen zu hören. Die Russen haben MiG-31K Flugzeuge in die Luft gebracht und Kinschal-Raketen abgeschossen.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegramkanal Suspilne Novosti.

„Laut Suspilne-Korrespondenten waren in der Region Chmelnyzkyj Explosionen zu hören“, heißt es in dem Bericht um 02:33 Uhr.

Am Tag zuvor hatte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja erklärt, die Russen hätten MiG-31K-Flugzeuge in die Luft gebracht. Danach entdeckte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine zunächst Hochgeschwindigkeitsziele in Richtung der Regionen Schytomyr und dann Chmelnyzky.

Wo die Alarmstufe erhöht wurde

Ab 02:43 Uhr gilt die Warnung immer noch in der gesamten Ukraine. Das Signal verbreitete sich nach den Informationen über den Start der MiG-31K.

Beschuss der Region Chmelnyzkyj

Zur Erinnerung: In der Nacht des 20. September griffen die Russen die Gemeinde Dunayivska in der Oblast Chmelnyzkyj an. Infolge des Beschusses wurden zwei Wohngebäude zerstört, etwa 20 weitere Gebäude beschädigt und ein Mann getötet.