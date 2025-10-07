Es gab Explosionen in Sumy: Teilweise Stromausfälle in der Stadt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Morgen kam es in der Stadt zu einer Reihe von Explosionen, nach denen bekannt wurde, dass in einem Teil der Ortschaft der Strom abgeschaltet war.

Am Dienstagmorgen, den 7. Oktober, ereigneten sich in Sumy Explosionen. In der Stadt kam es zu Stromausfällen. Dies wurde von Suspilne berichtet.

Die Medien und die lokale Öffentlichkeit berichteten nach 6 Uhr morgens über die Explosionen.

Später wurde bekannt, dass in einem Teil der Stadt nach den Explosionen der Strom abgestellt wurde.

Später bestätigte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Sumy, Oleg Grigorov, dass russische Aggressoren die Gemeinde Sumy angegriffen haben.

Ihm zufolge hat der Feind Angriffsdrohnen eingesetzt und eine zivile Infrastruktureinrichtung im Bezirk Zarechny der Stadt getroffen.

Er berichtete auch von Schäden im Wohnbereich und fügte hinzu, dass es teilweise zu Stromausfällen gekommen ist.

Es gibt derzeit keine Informationen über Verletzte. Spezialisten untersuchen das Gebiet und beheben die Schäden.

Wir werden daran erinnern, dass wir bereits geschrieben haben, dass in Sumy am 25. September vier Explosionen ertönten. Damals gab es keine Todesopfer. Die entsprechenden Dienste arbeiteten vor Ort.