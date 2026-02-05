Fedorow hat Chmut in eine Position im Verteidigungsministerium berufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Verteidigungsminister der Ukraine hat den Freiwilligen zum Mitglied des Aufsichtsrats der Agentur für Verteidigungsbeschaffungen ernannt.

Der Militäranalyst und Freiwillige Taras Chmut wurde Mitglied des Aufsichtsrats der Agentur für Verteidigungsbeschaffung (AOB), die für die Versorgung der ukrainischen Soldaten mit Munition und Technik zuständig ist. Dies gab der Verteidigungsminister der Ukraine, Michail Fedorow, in Telegram bekannt.

Chmuts Erfahrung beim Aufbau eines der effektivsten Unterstützungssysteme für die Verteidigungskräfte sei „von entscheidender Bedeutung für die Transformation der staatlichen Verteidigungsbeschaffung“, erklärte der Verteidigungsminister.

„Taras Chmut ist ein effektiver Manager, der ein System aufgebaut hat, das von der Arbeit mit den tatsächlichen Bedürfnissen der Front bis zur Qualitätskontrolle und schnellen Lieferung an die Front reicht.

Diese Ernennung wird den Aufsichtsrat der AOS erheblich stärken und dazu beitragen, die Ziele im Krieg zu erreichen“, fügte Fedorow hinzu.