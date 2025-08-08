FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Feindlicher Angriff auf einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Region Tschernihiw: Folgen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine feindliche Drohne hat ein Dorf im Bezirk Nowhorod-Siverskij der Region Tschernihiw angegriffen und ein Lagerhaus getroffen, in dem Kartoffeln gelagert wurden.

Eine feindliche Drohne hat ein Dorf im Bezirk Nowhorod-Siverskij der Region Tschernihiw angegriffen und das Lagerhaus eines landwirtschaftlichen Unternehmens getroffen, in dem Kartoffeln gelagert wurden.

Der Leiter der Militärverwaltung der Region Tschernihiw, Wjatscheslaw Chaus, sagte.

„Als Folge des Vorfalls brach ein Feuer aus. Die Feuerwehrleute haben schnell reagiert – vielen Dank“, sagte er.

Ihm zufolge gab es keine Verletzten.

Um es kurz zu machen:

Am 30. Juli wurde ein Bauernhof in der Gemeinde Mykolajiwka im Bezirk Synelnykivskyj der Oblast Dnipropetrowska durch eine feindliche Drohne beschädigt. Etwa 20 Rinder wurden getötet.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 152

