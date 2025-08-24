Das Gebäude des Europäischen Rates wurde in den Farben Blau und Gelb angestrahlt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das Gebäude des Europäischen Rates wurde als Zeichen der Unterstützung für das ukrainische Volk in den Farben der Nationalflagge der Ukraine beleuchtet.

Quelle: Präsident des Europäischen Rates Antonio Costa auf X Network

Direkte Rede: Costa: „Liebes ukrainisches Volk, heute Abend erstrahlt das Europa-Gebäude in Ihren Nationalfarben – blau und gelb – als Symbol unserer unerschütterlichen Unterstützung für Sie.“

Costa fügte hinzu, dass Europa am Vorabend des Unabhängigkeitstages den Mut, die Widerstandsfähigkeit und die europäische Zukunft der Ukrainer würdigt.

Er postete ein Foto des Europa-Gebäudes in blauen und gelben Farben. Er beendete den Beitrag mit den Worten: „Ruhm für die Ukraine!“