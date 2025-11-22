Auf dem Weg: Die Ukraine wird ein Energie-Hilfspaket aus den Niederlanden erhalten, sagt Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine wird bald ein Energie-Hilfspaket aus den Niederlanden erhalten, das bereits auf dem Weg ist.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

„Ich hatte ein gutes Gespräch mit dem niederländischen Ministerpräsident Dick Schooff. Wir haben uns über die diplomatische Situation und die Möglichkeiten, die sich jetzt ergeben haben, ausgetauscht. Ich habe Herrn Ministerpräsident über die gemeinsame Arbeit mit Europa und den Vereinigten Staaten an dem amerikanischen Plan zur Beendigung des Krieges informiert“, sagte Selenskyj.

Er wies auch darauf hin, dass eines der Energiepakete – verschiedene Ausrüstungen, darunter Transformatoren – auf dem Weg in die Ukraine ist.

„Ich danke Ihnen dafür und für die konsequente und starke Unterstützung durch die niederländische Bevölkerung. Wir wissen die Hilfe sehr zu schätzen“, fügte der Präsident der Ukraine hinzu.

Hilfe für die Ukraine aus den Niederlanden

Am 28. Oktober wurde berichtet, dass die Niederlande der Ukraine 25 Millionen Euro für den ukrainischen Energiesektor zur Verfügung gestellt haben. Die Mittel werden für den Kauf von Ausrüstung, dringende Reparaturen und Gas verwendet, um eine stabile Energieversorgung im Winter zu gewährleisten.