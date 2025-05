Ein mit Gefahrgut beladenes Frachtschiff mit ukrainischen Besatzungsmitgliedern sinkt vor Indien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Containerschiff MSC ELSA 3 ist am 24. Mai vor der Küste von Kerala (Indien) gesunken, und die geretteten Besatzungsmitglieder erhalten jede notwendige Unterstützung.

Dies teilte der Pressedienst des Außenministeriums der Ukraine unter Berufung auf die ukrainische Botschaft in Indien mit.

Unter den Besatzungsmitgliedern befanden sich auch ukrainische Staatsbürger. Sie alle wurden von der indischen Marine und Küstenwache gerettet. Sie sind jetzt in Sicherheit.

„Derzeit erhalten die geretteten Besatzungsmitglieder alle notwendige Unterstützung, einschließlich medizinischer Versorgung“, heißt es in der Erklärung.

Zur Wiederholung:

Die indische Marine hatte zuvor berichtet, dass ein Frachtschiff mit Gefahrgut an Bord vor der südlichen Küste Indiens gesunken ist. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, den 24. Mai, 61 km von der Stadt Kochi entfernt. Es befanden sich 24 Seeleute an Bord, die alle gerettet werden konnten. Sie waren Bürger der Ukraine, Georgiens, Russlands und der Philippinen.