Die Gemeinde Isjum im Gebiet Charkiw ist nach einem feindlichen Angriff ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Gemeinde Isjum in der Region Charkiw ist nach einem feindlichen Angriff am Sonntagabend vollständig ohne Stromversorgung.

Quelle: Militärverwaltung der Stadt Isjum

Einzelheiten: Gegen 22:30 Uhr meldete die Verwaltung eine Explosion in der Gemeinde, gefolgt von einem teilweisen Stromausfall und der Androhung von Drohnenangriffen.

Um 22:39 Uhr meldete die Militärverwaltung der Stadt, dass der Strom in der gesamten Gemeinde abgeschaltet worden sei und rief zur Ruhe auf.

Danach wurde berichtet, dass die Explosionen weitergingen.